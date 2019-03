Une nouvelle grande marche pour le climat est prévue ce dimanche

(Belga) Le collectif citoyen "Rise for Climate Belgium" organise sa 5e mobilisation nationale et européenne ce dimanche à Bruxelles. Le rassemblement est prévu à 13h00 à la gare du Nord. Les manifestants se mettront en marche vers 14h00 pour rejoindre vers 15h30 l'esplanade du Cinquantenaire. Plus de 65.000 personnes s'étaient mobilisées le dimanche 2 décembre, au premier jour de la COP24 qui s'ouvrait en Pologne, et jusqu'à 70.000 le 27 janvier dernier.

L'ambiance musicale sera assurée par les artistes engagés Charlotte et Bai Kamara. Différents acteurs seront appelés à prendre la parole pour livrer des témoignages, des pistes de réflexion et discuter de solutions concrètes pour une transition écologique juste et durable. Un "village de solutions" regroupera des stands d'information d'ONG et associations environnementales. Cette marche aura notamment le soutien de la Coalition Climat, du CNCD-11.11.11, de Génération Climat, de Grands-parents pour le climat, de la Déclaration d'un état d'urgence environnemental (DEUE) ainsi que de Youth, Students et Teachers for Climate. Ces organisations visent à faire pression sur la classe politique pour qu'elle réponde à l'urgence climatique. "Notre système politique est sous l'influence du lobby des énergies fossiles et d'une centaine de multinationales, responsables pour plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre", souligne Pascoe Sabido, chercheur et chargé de campagne au Corporate Europe Observatory. (Belga)