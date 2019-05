La matinée de mardi sera ponctuée d'averses ou d'orages, avant le retour d'un temps plus sec depuis la Côte à la mi-journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 12 et 17 degrés.

Dès la mi-journée, le temps se fera plus sec depuis le littoral et les éclaircies s'étendront graduellement à l'intérieur du pays dans l'après-midi. Le vent, de secteur ouest virant nord, sera généralement modéré, avec des pics pouvant atteindre jusqu'à 55 km/h.

En soirée, les dernières averses laisseront place à des éclaircies plus large et un ciel serein pour la nuit. Un risque de brume localement en Ardenne n'est pas exclu. Les minima seront compris entre 5 et 10 degrés.

La journée de mercredi débutera sous le soleil mais des nuages cumiliformes se formeront. Le temps devrait toutefois rester sec même si quelques ondées seront possibles. Le thermomètre affichera entre 14 degrés en Hautes Fagnes et 19 degrés en Campine.

Une nouvelle offensive nuageuse est ensuite attendue jeudi et vendredi.