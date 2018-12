Une majorité de rechange s'est constituée pour soutenir le Pacte sur la migration

Une majorité de rechange s'est constituée mercredi pour soutenir le Pacte des Nations-Unies pour une migration sûre et ordonnée. Un amendement signé par les chefs de groupe MR, Open Vld et CD&V a reçu le soutien du cdH, des écologistes et du sp.a. La N-VA ne fait pas partie de cette alliance.