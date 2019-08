Pas de gouttes au programme de vendredi après-midi, qui verra le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'ouest du pays croulera sous les nuages en fin d'après-midi. Les températures ne dépasseront pas les 20 degrés en Hautes Fagnes et les 24 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest, avec des rafales atteignant les 40 ou 50 km/h toujours sur l'ouest de la Belgique.

Les nuages s'accumuleront vendredi soir et quelques pluies tenteront de gâcher la fête à la Côte et sur le nord-ouest du pays. Les précipitations s'étendront ensuite graduellement sur l'ensemble de la Belgique, sous formes de pluies ou bruines intermittentes. Les minima seront compris entre 14 et 18 degrés.

Le week-end s'annonce plutôt maussade. Samedi débutera sous une foule de nuages, accompagnée de périodes de pluie ou de bruine. Seuls l'ouest et le nord-ouest du plat pays bénéficieront d'un temps plus sec l'après-midi, pouvant même espérer des éclaircies. La fraîcheur restera de mise, avec un mercure oscillant entre 17 et 23 degrés. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à assez fort à l'intérieur des terres, et assez fort à la Côte, avec des rafales autour de 50 km/h.

Dimanche, pas de changement: une perturbation poussera les plus frileux d'entre nous à se blottir sous la couette. Les pluies pourront être assez abondantes, sauf sur l'ouest qui bénéficiera de nouveau d'éclaircies. Le thermomètre décevra les amoureux de l'été, n'affichant que 17 à 23 degrés. Lundi marquera le retour d'un temps sec avec de larges éclaircies. Par contre, le temps ne se réchauffera pas, avec des maxima attendus avoisinant les 18 à 22 degrés. Le même programme est attendu toute la semaine: un temps sec mais frais.