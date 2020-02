Recalée. Invité à rendre son avis, le gouvernement wallon met au tapis une proposition de loi fédérale déposée par le Vlaams Belang.

L'extrême droite fait les yeux doux aux futures mamans en voulant leur offrir la possibilité, à l'approche ...

L'extrême droite fait les yeux doux aux futures mamans en voulant leur offrir la possibilité, à l'approche de l'accouchement, de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées. Etre en fin de grossesse ne justifie pas un tel accès, objecte-t-on en bord de Meuse : " En général, les femmes en fin de grossesse peuvent marcher mais bien souvent ne peuvent plus porter une charge. " Faire une fleur aux femmes enceintes et non aux seniors ou autres usagers de béquilles ou de poussette relèverait de la discrimination.