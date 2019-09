Une école brugeoise frappée de salmonellose

Environ 150 étudiants et professeurs de l'école hôtelière Spermalie à Bruges sont tombés malades vendredi et au cours du week-end, atteints de salmonellose. L'agence flamande Zorg en Gezondheid et l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) examinent leur cas et tentent de déterminer la cause de l'infection, annoncent-elles mardi.

. © Getty