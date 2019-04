Une deuxième femme accuse Joe Biden de comportement déplacé

(Belga) Une deuxième femme a accusé l'ancien vice-président américain Joe Biden de l'avoir touchée de manière inappropriée. Les faits se seraient produits lors d'une collecte de fonds en 2009. Selon ses dires, rapportés dans le journal Hartford Courant, Amy Lappos (43 ans) a cru "qu'il allait (l')embrasser sur la bouche".

Cette nouvelle accusation s'ajoute à celle, rendue publique il y a trois jours, de Lucy Flores, une ancienne élue du Nevada. Selon cette dernière, le démocrate lui aurait reniflé les cheveux et longuement embrassé la tête lors d'un meeting en 2014. Dans une réaction, Joe Biden a affirmé n'avoir jamais eu l'intention d'avoir un comportement inapproprié envers les femmes. "Au cours des nombreuses années pendant lesquelles j'ai mené campagne et fait partie de la vie publique, j'ai serré un nombre incalculable de mains, donné des câlins, exprimé mon affection et offert mon soutien et mon réconfort. Par une seule fois - jamais - je n'ai pensé qu'il s'agissait d'un comportement inapproprié." Âgé de 76 ans, Joe Biden n'a pas encore confirmé sa candidature à l'investiture démocrate. Il ferait cependant partie des favoris. (Belga)