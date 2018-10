Une commune sur trois a augmenté ses impôts en Wallonie

Dans une commune sur trois, les centimes additionnels sur l'IPP et le précompte immobilier ont augmenté. Ces deux impôts pèsent un peu plus des trois quarts des recettes fiscales communales. Ce sont donc 85 communes qui ont poussé ces taxations. Elles sont mêmes 30 à avoir augmenté les deux impôts.

Les centimes additionnels sont les plus bas dans la province du Brabant wallon. La fiscalité la plus élevé est appliquée dans les communes des provinces de Liège et du Hainaut. En 2018, aucune des 262 communes wallonnes n'a présenté un budget en déficit. Le progrès est indéniable : il y a six ans, 88 communes du sud du pays étaient en mali.

Belga