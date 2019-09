La journée de vendredi a été "relativement calme" aux Fêtes de Wallonie à Namur, indique samedi la police locale. C'est seulement en fin de nuit que l'ambiance a été "plus tendue".

La police a été appelée pour intervenir sur dix bagarres. Quatre personnes ont notamment été arrêtées vers 03h00. Elles provoquaient du grabuge place du Marché-aux-Légumes ("place du Vieux") et ont blessé deux policiers qui sont intervenus et voulaient relever leurs identités.

Dans l'ensemble, ce sont 64 interventions qui ont été effectuées. Celles-ci ont mené à trois arrestations administratives et cinq judiciaires. Un fait de vol à la tire a également été recensé. La police indique aussi que 11 personnes ont été amenées au poste médical avancé, dirigé par le CHR en collaboration avec la Croix-Rouge. "Le climat a généralement été bon enfant dans la soirée", a indiqué Laurence Mossiat, porte-parole de la police Namur Capitale.

"Cela a été plus tendu en fin de nuit, mais on peut parler d'une journée relativement calme." Les concerts organisés sur la place Saint-Aubain, qui peut accueillir environ 8.000 personnes, ont attiré beaucoup de monde. La police a ainsi dû procéder à une fermeture préventive du site vers 23h15, et ce jusqu'à la fin de la prestation de Mister Cover. En raison du feu d'artifice prévu samedi à 22h00, la section comprise entre le pont des Ardennes et le pont de Jambes sera totalement fermée à la circulation de 21h00 jusqu'à la fin du spectacle pyrotechnique.

Pour rejoindre l'une ou l'autre rive de la Meuse, les automobilistes sont donc invités à emprunter le pont des Ardennes, le pont des Grands Malades ou le pont de Wépion. Après le feu d'artifice, c'est Alice on the Roof, tête d'affiche de cette nouvelle édition des Fêtes de Wallonie, qui se produira sur la place Saint-Aubain.