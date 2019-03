Un vendredi printanier avant un week-end en demi-teinte

(Belga) La météo sera printanière ce vendredi après-midi, avant que les nuages ne s'invitent pour le week-end. Le mercure grimpera jusqu'à 18°C. Samedi et dimanche seront plus partagés, entre éclaircies et champs nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique.

Le soleil dominera, particulièrement à la Côte, puis des nuages se développeront et le temps deviendra plus variable. Il restera néanmoins sec. Les maxima seront compris entre 13°C en Haute Belgique et 18°C en Campine, sous un vent faible. La brise sera plus fraîche à la mer et pourrait amener un peu de brouillard. La nuit, les minima oscilleront entre 3°C et 8°C. Des bancs de brouillard pourront se former en Ardenne, tandis que les nuages se concentreront sur la Basse Belgique. Samedi, le soleil jouera à cache-cache avec les nuages, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où ces derniers seront peu présents. Le temps sera généralement sec, même si une petite averse localisée n'est pas à exclure. Les températures seront douces, avec des maxima de 13°C ou 14°C en Hautes Fagnes à 17°C voire 18°C en Flandre. Au littoral, une brise de mer viendra rafraîchir l'atmosphère en cours d'après-midi. Le mercure tombera entre 2°C et 7°C, et même à 0°C en Ardenne. La journée de dimanche hésitera entre de faibles pluies ou averses, un peu plus marquées l'après-midi sur le sud du pays, et de larges éclaircies qui reviendront par le nord. Les maxima se situeront entre 10°C ou 11°C à la mer et en Haute Ardenne et 15°C dans l'extrême sud du pays. Le vent sera parfois assez fort à la Côte. (Belga)