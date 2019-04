Un travailleur sur deux prend les transports en commun pour aller au boulot à Bruxelles

Au moins un travailleur sur deux (53,7%) prenait les transports en commun pour se rendre au boulot à Bruxelles en 2017, selon le troisième rapport de Bruxelles Environnnement sur les plans de déplacements d'entreprise.

Le train (36,2%) reste le mode de transport le plus utilisé, devant la voiture individuelle (34,1%) et les bus, trams et métros de la Stib (17,5%). Le recours au vélo a par ailleurs connu une forte évolution.

Ces plans de déplacements d'entreprise (PDE) sont obligatoires pour toute les sociétés occupant plus de 100 travailleurs sur un même site à Bruxelles. Cela concerne 40% des salariés dans la capitale, soit 294.037 personnes, dont 66% n'y habitent pas.

D'après le rapport - le troisième après 2011 et 2014 -, la proportion de travailleurs utilisant le vélo a presque doublé passant de 2,8% à 4,5% en l'espace de six ans. La diminution de la part modale de la voiture constatée lors de la première (36,3%) et de la seconde (34,5%) études s'est confirmée en 2017 (34,1%). Celle des voitures de société a par contre connu une croissance importante: de 11,6% en 2014 à 15,8% en 2017.

Le mode de déplacement choisi est fortement lié à l'accessibilité des entreprises et au lieu de résidence des travailleurs. Ainsi, la proportion de ceux qui utilisent les transports en commun augmente dans les sociétés situées à proximité des gares et du métro, pour atteindre 80% des travailleurs. Le vélo est utilisé par 8,5% des salariés habitant à environ 4km de leur boulot. Quant à la voiture, elle a diminué de presque 5% sur les distances de moins de 10km.

Un tiers des employés (32%) télétravaillaient un jour par semaine en 2017, contre 16% trois ans plus tôt. Cela a permis d'éviter environ 6% des déplacements domicile-travail.