Un tram déraille à Schaerbeek, le conducteur et neuf passagers légèrement blessés

Un tram a déraillé et percuté la façade d'un immeuble, vers 16h30 dimanche, au croisement de l'avenue Rogier et de la rue des Palais à Schaerbeek. Le conducteur et neuf passagers ont été légèrement blessés.

Le conducteur était en état de choc et a été emmené à l'hôpital avec deux autres voyageurs. Les circonstances précises de l'accident doivent encore être établies, mais les premiers éléments laissent penser que le tram était seul en cause. "Par mesure de précaution, les pompiers ont recommandé de stabiliser le bâtiment heurté par le tram, bien qu'ils n'aient détecté aucun problème apparent. Ils attendent encore l'avis de l'architecte de la commune", a commenté la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord, Audrey Dereymaeker. La circulation locale restera perturbée jusqu'à ce que les rails soient libérés.