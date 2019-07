Un temps sec pour débuter la semaine, avant le retour de la chaleur

Il fera pratiquement sec sous un ciel d'abord généralement très nuageux ce lundi. Il y aura davantage d'éclaircies durant l'après-midi mais il fera toujours frais avec des maxima proches des 19 degrés dans le centre. Mardi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps calme et sec avec d'abord des nuages puis plus tard davantage d'éclaircies et des maxima entre 19 et 24 degrés. Mercredi, il fera assez ensoleillé et les températures avoisineront les 25 degrés.