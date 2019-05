Les cadors du PS semblent très confiants quant au succès de leur campagne électorale. Mais le politologue Pascal Delwit, lui, n'est pas convaincu.

"La confiance affichée par Elio Di Rupo et Paul Magnette me semble être du bluff ", déclare Pascal Delwit (ULB). Aux élections municipales et provinciales d'octobre de l'année dernière, le PS a obtenu de faibles résultats. Le parti fait aujourd'hui principalement campagne sur le terrain. Elle est douée pour ça, mais rien n'indique un rebond spectaculaire.

