Les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant rencontrent souvent des difficultés pour accéder à des bâtiments. Le site "Access-City.be" leur permet désormais de trouver des informations claires et détaillées concernant l'accessibilité des bâtiments ouverts au public. Pas moins de 750 bâtiments ont été répertoriés.

Le site "Access-City.be" a été présentée mardi au centre de la Gravure et de l'Image imprimée de La Louvière, à l'occasion de la journée internationale de la personne handicapée. Le service a été développé par l'ASBL "Access And Go". Cette association, constituée d'experts en accessibilité, accompagne les professionnels et les pouvoirs publics dans la mise en accessibilité de leurs bâtiments, sites, activités et événements. La présence de marches, pentes trop fortes, largeurs de portes insuffisantes, toilettes inadaptées font notamment partie des éléments qui contraignent la personne handicapée à rebrousser chemin.

"Rien de plus frustrant dans une société qui se veut inclusive et accessible à tous", regrette l'association.

"Access-City.be" est un site web permettant à tous les citoyens, et plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite (PMR), de trouver des informations claires et détaillées concernant l'accessibilité des bâtiments ouverts au public. En préparant leurs sorties sur ce site, les personnes en situation de handicap seront certaines de pouvoir accéder sans crainte et sans mauvaise surprise aux commerces, cinémas, restaurants, musées, centres sportifs, lieux de culte...situés en Wallonie et à Bruxelles. A ce jour, 750 bâtiments ont été audités et répertoriés et chaque jour de nouveaux bâtiments sont intégrés dans le système.

La volonté "d'Access And Go" est de répertorier tous les bâtiments ouverts au public pour permettre aux personnes à mobilité réduite de vivre et de se déplacer comme tout le monde. Lors de sa première visite sur "www.access-city.be", l'internaute pourra choisir un profil prédéfini ou encoder son propre profil. Sur base de ces informations, le système fera correspondre ses besoins en accessibilité. Ne seront fournis que les bâtiments qui lui sont réellement accessibles, photos et informations détaillées à l'appui.