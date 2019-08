Un seul duo candidat pour poser Ecolo comme un parti central

L'équipe Jean-Marc Nollet-Rajae Maouane sera le seul duo à se présenter à la co-présidence d'Ecolo, ont confirmé les Verts à l'issue d'un Bureau politique. Le co-président sortant et la députée bruxelloise ont insisté sur l'importance d'Ecolo comme "parti central" et non "parti centriste".

Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane © Belga