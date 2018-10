Un seul bureau de vote n'a pas encore ouvert en Flandre

De manière globale, le scrutin se déroule de manière fluide au nord du pays et les éventuels petits incidents sont vite résolus. La plupart peuvent en effet être solutionnés via le numéro d'urgence et le helpdesk mis en place. En outre, 350 personnes sont prêtes à intervenir localement dans les 30 minutes.

Un problème technique est toujours en cours à Evergem. Le bureau de vote qui n'a pas encore pu y ouvrir ses portes est le seul des 3.358 bureaux de vote électroniques à travers la Flandre à se trouver dans cette situation. C'est entre 8h et 9h qu'il y a eu le plus d'incidents techniques. On en a recensé 13 à l'ouverture des bureaux, qui ont toutefois rapidement été résolus.