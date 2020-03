Il s'agit d'un assistant de la Faculté des Bioingénieurs. La personne contaminée a été isolée dès l'apparition des premiers symptômes et un suivi est assuré avec les personnes qui ont été en contact avec elle.

Il est demandé aux étudiants de rester vigilants surtout si ils se sont rendus dans un des auditoires Croix du Sud (SUD05, SUD06, SUD07, SUD13). Les locaux d'enseignement et de travail utilisés par la personne depuis le moment de son infection ont pu être identifiés. Ces locaux d'enseignement ainsi que les autres lieux de travail concernés font l'objet d'un nettoyage professionnel. Pendant la durée du nettoyage, des dispositions sont prises pour assurer la continuité des cours en relocalisant les activités d'enseignement et les travaux pratiques programmés dans les locaux concernés.

Dans un mail, Vincent Blondel, le recteur de l'UCLouvain rappelle que les mesures sont adoptées sur base d'avis d'experts, en fonction de l'évolution des événements. Les étudiants et le personnel sont également invités à être attentifs aux consignes de base d'hygiène.

Les médecins veulent de nouvelles mesures

Face à l'évolution de la situation, le Collège de Médecine Générale a proposé quelques nouvelles mesures.

Parmi celles-ci, il y a notamment la prise en charge des patients par téléphone uniquement, et ce dans le but de protéger les soignants afin de traiter les nombreuses demandes.

Ensuite, tout patient qui présente un des symptômes d'infection respiratoire aiguë (toux, rhinite, fièvre, etc.) doit être mis en quarantaine à son domicile. A l'heure actuelle, les cas bénins ne sont plus testés mais uniquement les cas hospitaliers. Si son état inquiète d'emblée à l'interrogatoire préliminaire à l'examen, ce patient doit être hospitalisé.

