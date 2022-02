Au vu de l'amélioration des chiffres liés à l'épidémie de Covid en Belgique, les autorités envisagent un "passage à la phase orange du baromètre" et par conséquent, un assouplissement des mesures, a déclaré le Premier ministre De Croo au cours de l'émission "L'invité" de RTL-TVi. Un nouveau Comité de concertation est prévu ce vendredi pour évaluer la situation.

En théorie, le code orange entre en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 et l'occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits. En Belgique, la tendance est à la baisse, tant au niveau des nouvelles hospitalisations (on était à 352 vendredi) que l'occupation des soins intensifs (430 actuellement). On se rapproche petit à petit de ces données clés qui permettraient donc un passage au code orange.

Par rapport à la situation actuelle (code rouge), ce passage au code orange engendrerait une série d'assouplissements notamment:

dans l'horeca (plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse)

(plus de limite horaire nocturne; masque facultatif pour le client; CST encore obligatoire en indoor mais seulement à partir de 100 personnes en terrasse) dans les cinémas et théâtres (jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques)

(jauges plus élevées en intérieur pour les événements intérieurs non-dynamiques) pour les concerts et discothèques (réouverture avec jauges)

(réouverture avec jauges) ou encore une plus grande capacité pour les événements en extérieur.

Réouverture des discothèques?

Á l'heure actuelle, le seul secteur encore totalement fermé est le secteur de la nuit. L'annonce d'un potentiel assouplissement des mesures, et donc de la réouverture des discothèques, réjouit le ministre des Indépendants David Clarinval (MR), qui a néanmoins précisé que "cette réouverture s'accompagnera des mesures prévues par le baromètre telles que le CST et le test PCR rapide à l'entrée."

La semaine dernière, le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet plaidait dans Le Soir pour que le prochain comité de concertation décide de passer du code rouge au code orange et assouplisse en outre les règles dans les secteurs qui ne sont pas directement concernés par le baromètre corona.

Le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle, a lui demandé lundi dans la presse que la suppression de l'obligation du masque pour les enfants à partir de six ans soit envisagée en priorité lors du prochain codeco.

La tenue d'un nouveau Codeco a été confirmée ce lundi matin. Il se tiendra ce vendredi 11 février.

