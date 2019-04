Un mois de mars très orageux

Le mois de mars 2019 a enregistré un nombre important de jours d'orage, indique lundi l'Institut Royal Météorologique (IRM) dans son bilan climatologique mensuel. Ces périodes orageuses étaient accompagnées de vents forts mais également de températures douces.

Onze jours d'orage ont été comptabilisés le mois dernier, autant qu'en mars 1995, alors que la moyenne ne dépasse pas 4,5 jours d'orage.

Le mois de mars a toutefois été assez chaud avec une température moyenne de 8,5 degrés (normale: 6,8 degrés). La température la plus élevée a été mesurée le 22 mars à Bilzen, avec 22,2 degrés.

Selon l'IRM, il est par ailleurs tombé 85,5 millimètres de précipitations en 18 jours à Uccle, soit davantage que la normale au mois de mars (70,0 millimètres). La majorité des précipitations est tombée durant la première moitié du mois (77,4 millimètres).

La vitesse moyenne du vent à Uccle s'est également révélée plus élevée que la normale le mois dernier, avec 4,5 mètres par seconde (contre 4,1). Le 4 et le 10 mars, des pointes maximales de vent d'au moins 100 km/h ont été enregistrées.

En mars, le soleil n'a brillé que 106 heures et 33 minutes, contre une normale de 113 heures et 57 minutes. Cette valeur est d'ailleurs inférieure à la durée d'insolation mesurée au mois de février (137 heures et 50 minutes).