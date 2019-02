Un mois de janvier "anormalement sombre"

Le soleil a fait quelques apparitions plus franches vers le 20e jour du mois, grâce à quoi nous avons évité de battre le record du mois de janvier le plus sombre, attribué à janvier 2018. L'an dernier, à la même période, la durée d'ensoleillement n'avait pas dépassé 26 heures et 59 minutes, alors que la normale est établie à 58 heures et 34 minutes.

Sur tout le mois, l'observatoire d'Uccle a enregistré une température moyenne de 3°C, 21 jours de précipitations et 6 jours de neige, ce qui correspond aux normales mensuelles.

Sur l'ensemble de la Belgique, la température la plus élevée durant le mois de janvier a été enregistrée à Kruishoutem (Flandre occidentale), où le thermomètre a affiché 11 degrés au 13e jour du mois. A l'inverse, la température la plus basse a été relevée à Elsenborn (Butgenbach), dans les cantons de l'Est. Le mercure y avait chuté à -15,8 degrés.