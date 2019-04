À moins d'un mois des élections, Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque Nationale, déclare sans ambages : "Utiliser l'argent plus efficacement est aussi une forme d'épargne. Mais un gouvernement plus efficace n'intéresse pas nos politiciens. Peut-être parce que ça ne rapporte pas de votes?"

"J'ai une grande crainte : que les gens en aient assez des économies", déclare Pierre Wunsch, étiqueté MR et proche du clan Reynders. "Ils pensent qu'il y a dix ans que nous assainissons. C'est ce qu'on leur a toujours dit. Mais c'est faux. Sur le plan budgétaire, le gouvernement Michel a poursuivi une politique de va-et-vient : rien n'a été fait en 2016, il y a eu des progrès en 2017, et en 2018, rien n'a été fait non plus. Et 2019 est une année perdue, avec un gouvernement en affaires courantes et les élections. Le prochain gouvernement devra prendre des mesures sérieuses pour assainir ses finances publiques."

