Un couple recherché depuis 1996 arrêté en Côte d'Ivoire

Jean-Claude Lacote (53 ans) et Hilde Van Acker (56 ans), un couple figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par la police (Belgium's Most Wanted), ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, annonce jeudi la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale.

Jean-Claude Lacote et Hilde Van Acker © Belga