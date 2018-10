Un braquage pour financer les attentats de Paris

Un des terroristes présumés inculpés dans les dossiers des attentats de Paris et de Bruxelles a déclaré que l'argent qui a servi à organiser ces actes terroristes provenait du braquage de la banque privée Crédit Agricole d'Auderghem commis par les frères El Bakraoui en juin 2014. Le braquage aurait rapporté 200.000 euros.

Les auteurs n'avaient jamais été retrouvés et le dossier a été classé sans suite par le parquet de Bruxelles six mois plus tard, indique Sudpresse. A propos des attentats de Bruxelles, la Dernière Heure fait état samedi des préparatifs déjà en cours pour le procès, prévu en 2019 ou 2020.

Au vu de l'ampleur du nombre de parties civiles (près de 1.000, selon le quotidien), il pourrait se tenir dans un site militaire. Une piste effectivement envisagée, a confirmé le parquet fédéral à la DH.

Belga