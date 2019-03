Un beau week-end de printemps avant une semaine plus maussade

(Belga) Le temps sera largement ensoleillé ce samedi après-midi, avec des maximas pouvant atteindre localement 18 degrés. Malgré le retour des averses, les températures resteront clémentes dimanche et lundi avant que la situation ne se dégrade sensiblement, selon les prévisions de l'IRM.

A partir de mardi, le ciel sera ainsi marqué de périodes très nuageuses accompagnées d'averses pouvant prendre un caractère orageux. Les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés. Mercredi, le temps restera très variable, des averses et des giboulées étant attendues. En Ardenne, des chutes de neige ne sont pas exclues. Il fera également plus frais, avec des maxima variant de 5 ou 6 degrés en Hautes-Fagnes à 9 ou 10 degrés dans le centre du pays. De faibles gelées au sol seront possibles durant les nuits. Jeudi, le temps sera encore instable avec des températures comprises entre 6 et 12 degrés. La situation s'améliorera vendredi, le risque d'averse diminuant et le thermomètre repartant légèrement à la hausse. (Belga)