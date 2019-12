"Un arc-en-ciel est complexe, mais peut-être plus accessible qu'une bourguignonne"

Le ministre wallon Jean-Luc Crucke (MR) a appelé vendredi le PS et la N-VA à cesser de s'envoyer des propos acrimonieux et des reproches à la figure. Le libéral reste convaincu que ces deux formations doivent examiner la possibilité de gouverner ensemble. Dans le même temps, il reconnaît que la piste d'un exécutif arc-en-ciel, excluant donc la N-VA, est "peut-être plus facile" à concrétiser que celle d'une coalition bourguignonne (N-VA, socialistes et libéraux).

Jean-Luc Crucke © Belga