Après un peu plus de deux ans de travaux, l'Université de Liège (ULiège) vient d'inaugurer sa nouvelle clinique vétérinaire dédiée aux animaux de compagnie, y compris les NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).

Ce nouvel outil, unique en Belgique francophone, permet de proposer une meilleure prise en charge des animaux de compagnie mais constitue surtout un outil de formation clinique d'excellence pour les étudiants, a indiqué mardi Dominique Peeters, médecin-vétérinaire et président du département des sciences cliniques des animaux de compagnie et des équidés de la faculté de médecine vétérinaire d'ULiège.

"Nous avons enfin rendu la capacité à la faculté de médecine vétérinaire de figurer parmi les standards européens", a souligné Jean-Claude Marcourt, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'occasion de l'inauguration. En effet, l'ancienne clinique, datant du déménagement de Cureghem dans les années 80, n'était non seulement plus aux normes de biosécurité mais ne pouvait plus faire face à l'augmentation du nombre de consultations et d'étudiants toujours plus nombreux à former. L'investissement s'élève à 18 millions d'euros et bénéficie du soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles à raison de 800.000 euros par an pendant 30 ans.

Cette nouvelle clinique est destinée aux animaux de compagnie, essentiellement chiens et chats, mais aussi lapins et rongeurs, oiseaux et NAC. L'infrastructure comprend des salles de travaux pratiques pour les étudiants, des salles de consultations, d'hospitalisation et de soins intensifs, un bloc opératoire de cinq salles ou encore des espaces de physiothérapie et d'imagerie médicale. "Nous avons des chirurgiens, dentistes, dermatologues, ophtalmologues, radiologues, anesthésistes... Bref, les mêmes disciplines que la médecine humaine", souligne le Professeur Peeters. "Quasiment toutes les salles sont équipées d'un écran afin de retransmettre des opérations et ainsi permettre, à distance, à davantage d'étudiants d'y assister.

Les images pourront également être montrées en différé. Ce qui est incontestablement un plus pour la formation des étudiants". Un service de garde et d'urgences est assuré 24h/24 par des médecins vétérinaires et étudiants dans le cadre de leur cursus. La clinique vétérinaire universitaire d'ULiège affiche en moyenne une progression de son activité de 20% chaque année. En 2018, on dénombrait 12.000 consultations et 1.400 interventions chirurgicales.