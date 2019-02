Tueurs du Brabant: le suicide d'un ex-enquêteurs passé à la loupe

Les enquêteurs des Tueurs du Brabant se penchent sur un lien entre le suicide en début de semaine de Roger Romelart, 78 ans, un ancien enquêteur, et l'arrestation récente de deux de ces ex-collègues. C'est ce qu'écrivent les journaux Sudpresse et Mediahuis, vendredi. Une perquisition a eu lieu jeudi et deux de ses enfants ont été auditionnés. Le corps va être autopsié à Charleroi.