Treize chantiers restent en place sur les routes wallonnes cet hiver

Les automobilistes devront continuer à prendre leur mal en patience sur l'E42-E19/A7 où la portion d'autoroute entre Obourg et Jemappes vers la France est rénovée. Ils seront toujours gênés par le chantier de réhabilitation du pont 34 de La Louvière sur l'E42.

Celui-ci devait se terminer à la fin de l'année mais "une déficience au niveau de l'adhérence de la chape d'étanchéité est apparue", explique la Sofico. Le chantier continuera au printemps prochain et la signalisation reste en place. Sur l'E42/A16, le chantier de réfection du pont de Pommeroeul sur l'E42/A16 réduit la circulation à deux voies en direction de Tournai et à une seule vers Mons, avec une vitesse réduite à 50 km/h.

Le contournement de Couvin, débuté en octobre 2011, occasionne toujours des embarras de circulation, la phase 2 (8,1 km entre le Ry de Rome et Brûly) et 3 (construction d'une tranchée couverte à Frasnes sous la voie ferroviaire) étant toujours en cours. Sur les nationales aussi des chantiers se poursuivent.

Des giratoires sont notamment aménagés sur la N5 au carrefour de la ferme Mont-Saint-Jean, sur la N20 à Juprelle au carrefour de Wihogne, sur la N40 au carrefour dit "du petit caporal" avec la N929, à Nandrin au carrefour "du Monastère" (entre les rues Famioul et Petit-Fraineux) et à Neupré au carrefour des 7 Fawes. La partie sud du R9 de Charleroi poursuit sa rénovation avec pour conséquence que seules deux bandes restent accessibles avec une vitesse limitée à 50 km/h.

La N29 (chaussée de Charleroi) est réhabilitée entre Glimes et Jodoigne tandis qu'à Dour, le rond-point de l'Epine est réaménagé et la voirie entre ce rond-point et celui du Colruyt est rénovée. Enfin, le tracé de la N90 entre le rond-point de Tihange et l'amont du village d'Ombret est, lui, modifié "dans le cadre de la mise à grand gabarit du site éclusier d'Ampsin-Neuville".

