L'obligation de porter un masque buccal dans les gares, sur les quais et dans les trains sera très importante dans la perspective d'une évolution de l'offre de trains, souligne-t-on à la SNCB samedi.

L'offre de transports devrait se renforcer dans les prochaines semaines, aussi bien à la SNCB que dans les transports en communs régionaux. Il reste conseillé aux personnes qui doivent se déplacer d'éviter si possible les heures de pointe, rappellent plusieurs acteurs samedi.

La stratégie de déconfinement présentée vendredi soir par le Conseil national de sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus. Ce sera donc le cas à bord des trains de la SNCB, des bus, trams et métros de la Stib, et des véhicules de De Lijn et des TEC.

SNCB

"Les masques buccaux seront obligatoires à partir du 4 mai dans les gares, sur les quais et dans les trains", confirme un porte-parole de la SNCB samedi. L'entreprise ferroviaire était elle-même demandeuse d'une telle mesure. "Des contrôles réguliers seront effectués sur place par les services de police", précise-t-elle.

Actuellement, la SNCB opère un service de trains d'intérêt national, c'est-à-dire réduit par rapport au service normal. L'opérateur ferroviaire ne transporte plus que 10% de passagers par rapport à la normale. Le taux d'occupation des trains est quant à lui de l'ordre de 4 à 5%.

Pour le 4 mai, la SNCB veut proposer une offre de trains qui "répond aux besoins" dans un contexte de déconfinement progressif. Les détails de cette offre seront précisés prochainement. Mais aussi bien la SNCB qu'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, indiquent en début de week-end qu'ils feront leur possible pour qu'il y ait une offre de trains "quasi entière" dès le 4 mai. Concrètement, cela voudra sans doute dire que presque tout roulera, à l'exception "d'une grande partie des trains P circulant vers et depuis Bruxelles et des trains P circulant le mercredi midi et le dimanche soir".

Parallèlement, le nettoyage renforcé est maintenu.

Stib

C'est également le cas à la Stib, où les "mesures particulières de nettoyage des véhicules et des stations" restent en vigueur. Dans les transports en commun bruxellois, l'offre et la fréquence de passage des véhicules évolueront progressivement pour correspondre à partir du 4 mai à l'"horaire blanc 'pré-vacances scolaires'". Cette grille-horaire équivaut en semaine à 85% de l'offre normale. Sur les troncs communs des lignes de métro, on aura une rame toutes les 3 minutes 45 en heure de pointe, plutôt que toutes les 5 minutes actuellement.

Le samedi, l'offre sera renforcée "de 20% par rapport à la situation actuelle".

Il s'agira d'une première phase, l'offre était ensuite appelée à évoluer parallèlement au déconfinement et par exemple à l'occasion de la réouverture des écoles.

Différentes mesures restent d'application pour protéger le personnel, comme l'interdiction d'entrer par la porte avant des véhicules et la suspension de la vente de tickets à bord.

Le message reste: ne vous ruez pas sur les transports publics, qui doivent d'abord servir à ceux qui en ont impérativement besoin.

"Nous allons tous devoir faire preuve de solidarité en terme de mobilité", prévient samedi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, citée par la Stib. "On sait que 2/3 des déplacements intra-bruxellois portent sur une distance de moins de 5 km et que près de la moitié des trajets en voiture, en Belgique, couvrent moins de 2 km. Il est essentiel que ceux qui ont l'opportunité de se déplacer à pied ou à vélo puissent le faire pour désengorger les transports publics et limiter le trafic automobile. (...) Les employés de la Stib ont soutenu la mobilité bruxelloise, avec courage, pendant tout le confinement, c'est à nous maintenant de les soutenir".

L'offre de transports devrait se renforcer dans les prochaines semaines, aussi bien à la SNCB que dans les transports en communs régionaux. Il reste conseillé aux personnes qui doivent se déplacer d'éviter si possible les heures de pointe, rappellent plusieurs acteurs samedi. La stratégie de déconfinement présentée vendredi soir par le Conseil national de sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus. Ce sera donc le cas à bord des trains de la SNCB, des bus, trams et métros de la Stib, et des véhicules de De Lijn et des TEC. "Les masques buccaux seront obligatoires à partir du 4 mai dans les gares, sur les quais et dans les trains", confirme un porte-parole de la SNCB samedi. L'entreprise ferroviaire était elle-même demandeuse d'une telle mesure. "Des contrôles réguliers seront effectués sur place par les services de police", précise-t-elle. Actuellement, la SNCB opère un service de trains d'intérêt national, c'est-à-dire réduit par rapport au service normal. L'opérateur ferroviaire ne transporte plus que 10% de passagers par rapport à la normale. Le taux d'occupation des trains est quant à lui de l'ordre de 4 à 5%. Pour le 4 mai, la SNCB veut proposer une offre de trains qui "répond aux besoins" dans un contexte de déconfinement progressif. Les détails de cette offre seront précisés prochainement. Mais aussi bien la SNCB qu'Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, indiquent en début de week-end qu'ils feront leur possible pour qu'il y ait une offre de trains "quasi entière" dès le 4 mai. Concrètement, cela voudra sans doute dire que presque tout roulera, à l'exception "d'une grande partie des trains P circulant vers et depuis Bruxelles et des trains P circulant le mercredi midi et le dimanche soir". Parallèlement, le nettoyage renforcé est maintenu. C'est également le cas à la Stib, où les "mesures particulières de nettoyage des véhicules et des stations" restent en vigueur. Dans les transports en commun bruxellois, l'offre et la fréquence de passage des véhicules évolueront progressivement pour correspondre à partir du 4 mai à l'"horaire blanc 'pré-vacances scolaires'". Cette grille-horaire équivaut en semaine à 85% de l'offre normale. Sur les troncs communs des lignes de métro, on aura une rame toutes les 3 minutes 45 en heure de pointe, plutôt que toutes les 5 minutes actuellement. Le samedi, l'offre sera renforcée "de 20% par rapport à la situation actuelle". Il s'agira d'une première phase, l'offre était ensuite appelée à évoluer parallèlement au déconfinement et par exemple à l'occasion de la réouverture des écoles. Différentes mesures restent d'application pour protéger le personnel, comme l'interdiction d'entrer par la porte avant des véhicules et la suspension de la vente de tickets à bord. Le message reste: ne vous ruez pas sur les transports publics, qui doivent d'abord servir à ceux qui en ont impérativement besoin. "Nous allons tous devoir faire preuve de solidarité en terme de mobilité", prévient samedi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt, citée par la Stib. "On sait que 2/3 des déplacements intra-bruxellois portent sur une distance de moins de 5 km et que près de la moitié des trajets en voiture, en Belgique, couvrent moins de 2 km. Il est essentiel que ceux qui ont l'opportunité de se déplacer à pied ou à vélo puissent le faire pour désengorger les transports publics et limiter le trafic automobile. (...) Les employés de la Stib ont soutenu la mobilité bruxelloise, avec courage, pendant tout le confinement, c'est à nous maintenant de les soutenir".