Qui sont ceux qui travaillent dans les cabinets ministériels des gouvernements fédéral, régionaux, communautaire ? D'où viennent-ils ? Comment sont-ils rémunérés ? Avec Cabineto.be, la nouvelle initiative d'Anticor/Transparencia, Le Vif/L'Express et Knack publient un nouveau baromètre de la transparence. Résultat : il y a à boire et à manger.

On exagère à peine en disant que la législature qui se termine aura été celle de tous les scandales, à presque tous les étages institutionnels du royaume : Publifin et ses mandats fictifs, le Samusocial et ses émoluments indécents, le cabinet Milquet (CDH) et ses collaborateurs fantômes, sans parler des suites du Kazakhgate, du sort mystérieux des fonds libyens, de la gestion trouble de l'asbl Gial à la Ville de Bruxelles, de la démission du ministre wallon Paul Furlan (PS) notamment liée à la composition de son cabinet... La bonne gouvernance et la transparence de la vie politique se sont avérées un enjeu majeur de cette législature mouvementée. Les différents gouvernements en ont-ils pris la mesure ? C'est en tout cas l'image qu'ils ont essayé de donner, en avançant des projets pour améliorer le fonctionnement de l'exercice public. Mais quid dans la réalité ?

...