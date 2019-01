Trafic de visas: la perspective d'une audition parlementaire de Francken se précise

Plusieurs groupes politiques souhaitent que le député et ex-secrétaire d'Etat à l'Asile, Theo Francken (N-VA), soit entendu par la commission de l'Intérieur de la Chambre à propos du trafic d'êtres humains auquel aurait pu donner lieu le sauvetage de chrétiens syriens. En coulisses, certains s'interrogent toutefois sur le caractère incongru de l'audition d'un parlementaire par ses pairs, et ce d'autant plus qu'une enquête judiciaire est en cours.