Plus de 1.000 personnes, selon la police sur place, se sont rassemblées dimanche dès 09h30 autour de la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles pour voir le couple royal et ses quatre enfants au traditionnel Te Deum de la fête nationale.

L'archevêque Jozef De Kesel a célébré la cérémonie, qui a débuté à 10H00. Il a appelé à prier pour les gouvernants afin "qu'ils oeuvrent pour le bien de tout le monde et au service de toutes les communautés et citoyens de ce pays". Il a également déclaré espérer que les citoyens tous ensemble puissent "s'engager pour une société plus humaine et fraternelle, une société bâtie sur le respect de l'autre et la solidarité".

. © Belga Images

. © Belga Images

. © Belga Images

L'assemblée à l'intérieur de l'église comptait, comme chaque année, au moins 800 personnes, parmi lesquelles des corps constitués, de nombreux ambassadeurs et représentants politiques, à commencer par le Premier ministre Charles Michel et les ministres fédéraux Didier Reynders, Pieter De Crem, Marie-Christine Marghem et le président de la Chambre Patrick Dewael.

A l'issue de la cérémonie, le couple royal et ses enfants Elisabeth, Eléonore, Gabriel et Emmanuel ont pris un bain de foule d'une trentaine de minutes. Ils ont été accueillis sous des applaudissements et des "Vive le roi", "Vive la reine" et "Vive la Belgique" dès la descente des marches de la cathédrale.

Le prince Laurent à Bruges

Le prince Laurent a assisté dimanche, à 11h00, au Te Deum en la cathédrale Saint-Sauveur à Bruges, aux côtés de l'évêque local, Monseigneur Lode Aerts.

prince Laurent à Bruges pour le Te Deum, le 21 juillet 2019 © Belga

Le Prince a d'abord salué ce dernier ainsi que les anciens combattants présents. Le gouverneur de Flandre occidentale Carl Decaluwé, le commandant militaire de la province Philippe De Cock et la bourgmestre faisant fonction de Bruges, Mercedes Van Volcem, assistaient également à la cérémonie.

Après le Te Deum, le prince Laurent a pris un bain de foule et s'est arrêté pour converser avec quelques spectateurs. Il s'est ensuite rendu chez le gouverneur, où il a reçu un présent. Enfin, le frère du roi Philippe a signé le livre d'or de la province, de la Ville de Bruges et de la cathédrale.

La princesse Astrid à Namur

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes pour assister à la venue du couple princier dans la capitale wallonne. La soeur du roi Philippe et son mari sont arrivés vers 11h00, accueillis par le gouverneur de la province, Denis Mathen, et le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot.

Pour la première fois, la cérémonie religieuse du 21 juillet était dirigée par Mgr Pierre Warin, devenu récemment évêque de Namur. À sa sortie de l'église, le couple princier a longuement pris le temps d'échanger avec un public enthousiaste et présent en nombre. La princesse Astrid et son époux se sont ensuite rendus place Léopold, où un rassemblement était organisé en hommage au roi Léopold 1er, devant le monument à son effigie.