Traditionnel, écologiste, à droite toute... Et vous, quel électeur êtes-vous ?

A vos marques, prêts, votez ! En cette cuvée 2018-2019 doublement électorale, plus de huit millions d'électeurs sont appelés aux urnes dans tout le pays, ce dimanche 14 octobre, pour désigner leurs mandataires communaux et provinciaux. Ce scrutin local est à la fois une valeur refuge pour la démocratie, parce qu'il s'agit du niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, et un laboratoire où les partis essaient de nouvelles stratégies - a fortiori après les scandales et en prélude à la " mère de toutes les élections " (fédérales, régionales et européennes) du 26 mai 2019. " Lors de chaque élection communale, il y a une prime indéniable à la majorité sortante, acquiesce Jérémy Dodeigne (photo ci-dessous), politologue à l'université de Namur. Mais cette fois, plus que jamais, nous pourrions assister à des changements inédits dans le paysage politique, surtout dans les villes. "

...