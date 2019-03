Toute la "beauté misérable" des routes belges (en images)

Leur réputation n'est plus à faire, elle dépasse même les frontières de notre royaume, l'état de nos routes belges est déplorable. Même le réseau routier de pays comme la Namibie et le Rwanda est en meilleur état, selon un rapport du Forum économique mondial. Des photographes professionnels et amateurs ont capturé la laideur ou, plutôt, la " beauté misérable à l'état brut " de nos routes belges dans 'The Book of #BelgianRoads " dont on vous dévoile quelques exemples.