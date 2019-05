Le croisiériste français Ponant, basé à Marseille et propriété de François Pinault, le patron du groupe de luxe Kering, ne s'est pas contenté d'ouvrir un bureau propre à Bruxelles en septembre dernier. Il a tenu à s'inscrire sur le marché belge en tant qu'acteur local en organisant un voyage très particulier en Antarctique, sur les traces du Belge Adrien de Gerlache, premier à avoir passé l'hiver sur le sixième continent.

La Belgique pionnière

Si les participants à cette croisière traverseront la baie des Flandres et apercevront les îles Brabant, Liège et Anvers, c'est qu'ils suivront les traces du découvreur de ces contrées, qui en nomma plusieurs dizaines de lieux, parfois en se référant à notre pays. Passionné de sciences et de découvertes, Adrien de Gerlache de Gomery a en effet signé une expédition historique en 1897-1899. Son navire, la Belgica, resta volontairement prisonnier des glaces entre mars 1898 et mars 1899. Notre compatriote réalisa ainsi rien moins que le premier hivernage sur le Continent blanc. Les études menées là-bas, dans des domaines aussi variés que la cartographie...