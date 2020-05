Début 2020, nos prisons hébergeaient 15 enfants avec leur mère.

Depuis le 30 août 2019, la loi réserve l'hébergement des détenus avec enfants aux seules prisons de Bruges, Bruxelles (Forest) et Lantin. Le médiateur fédéral vient de rappeler à la Direction générale des établissements pénitentiaires la nécessité d'adopter des instructions spécifiques concernant l'accueil de ces enfants. Tant en ce qui concerne les normes d'infrastructures auxquelles le bâtiment doit répondre que le régime de vie de l'enfant en prison. A Bruxelles et en Wallonie, le protocole de 2014 signé entre le SPF Justice, la Communauté française et l'ONE est toujours d'application. Et à Bruges, Kind en Gezin est présent en dehors de tout protocole... M. La.