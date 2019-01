Tintin, prisonnier d'Hollywood

"Capitaine, capitaine, ne voyez-vous rien venir ? " Sorti en octobre 2011, le film de Steven Spielberg The Adventures of Tintin : The Secret of the Unicorn avait été présenté comme le premier volet d'une " trilogie Tintin ". Mais les années passent et le réalisateur américain se contente de répéter de temps à autre que le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson ( Le Seigneur des anneaux), appelé à réaliser le deuxième épisode, " se prépare à travailler sur le script ". C'est encore ce que le réalisateur des Dents de la mer a affirmé en mars 2018, estimant que " Tintin 2 ", que Spielberg produira, ne sortira pas avant trois ans, donc plus de dix ans après le premier film. Peter Jackson, lui, a reconnu en oct...