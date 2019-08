Avec enthousiasme, passion ou sobriété, des écrivains évoquent leurs livres préférés. Ce qu'ils disent, et leur façon de le dire, peut être une façon de parler d'eux ou d'éclairer leur oeuvre personnelle. Pour nous, c'est une façon comme une autre de donner envie de lire. Cette semaine : l'auteur belge Thomas Gunzig.

Les années passent, la timidité demeure. Elle continue à me freiner, moins qu'avant, moins longtemps, mais quand même. Ainsi donc ce matin-là, quand j'approche du bien nommé Bar du matin, à Forest, je ralentis le pas. Je passe une première fois devant ce café immense, ou qui me paraît tel. Je passe une deuxième fois, essayant de repérer Thomas Gunzig à l'intérieur ; je répète à nouveau la manoeuvre, l'air dégagé surjoué, dans l'autre sens ; je me sens vivant, je me sens gauche ; il faut arrêter, maintenant, sinon je finirai par être en retard alors que j'étais en avance. J'entre. Je le repère. Il est là-bas. Il est concentré sur son smartphone, sourcils froncés. Pour celles et ceux que ça intéresse : pull, blouson, barbe de trois gros jours.

...