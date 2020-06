Robert Vertenueil a remis son mandat après sa rencontre contestée avec Georges-Louis Bouchez (MR). Des élections internes sont prévues en septembre.

Le bureau fédéral de la FGTB s'est prononcé aujourd'hui sur le changement de présidence à la tête de l'organisation syndicale. "Le président, Robert Vertenueil, a remis son mandat entre les mains des instances hier après qu'il est apparu qu'il ne pouvait plus compter sur le soutien de celles-ci, précise un communiqué. Au terme d'un processus démocratique, la confiance ne lui a pas été renouvelée, ce qui entraîne le processus d'élections."

"La cause de cette rupture de confiance a été le contact entre Robert Vertenueil et le président du MR, Georges-Louis Bouchez, en présence de la presse, poursuit le communiqué. Un éventuel pacte social a été évoqué lors de cette rencontre et l'impression a, à tout le moins, été donnée que la FGTB et le MR étaient subitement sur la même longueur d'onde. Cette initiative n'avait pas été discutée avec les instances. Le président a agi sans mandat".

Dès lors, "sur proposition du secrétariat fédéral de la FGTB, le bureau fédéral a immédiatement décidé de confier à Thierry Bodson, actuel secrétaire général de la FGTB wallonne, la mission de Président fédéral, afin d'assurer la direction journalière de la FGTB en collaboration avec la Secrétaire générale, Miranda Ulens, et l'ensemble du secrétariat fédéral. Et ce jusqu'à la tenue d'élections en bonne et due forme en septembre prochain."

Les candidatures à la Présidence de la FGTB fédérale sont ouvertes dès aujourd'hui et seront clôturées le 15 juin prochain à 17h.

L'arrivée à la présidence de la FGTB de Thierry Bodson n'est pas anecdotique au moment où le PS de Paul Magnette pourrait entamer des négociations fédérales avec la N-VA. Régionaliste convaincu, ce Liégeois est aussi un fervent défenseur d'une ligne plus radicale: il a notamment plaidé pour une coalition entre PS, PTB et Ecolo.

Lire aussi notre portrait: Thierry Bodson, un tendre dur à cuire.

