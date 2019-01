Theo Francken disposait de 7 canaux pour les visas humanitaires

Theo Francken a octroyé des visas humanitaires à des chrétiens de Syrie via 7 canaux, principalement des organisations chrétiennes, et 16 intermédiaires. Des liens politiques ne sont clairs qu'à Alost et Malines, rapporte mardi la presse du nord du pays.