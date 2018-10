Theo Francken: "Dans de nombreuses communes, la somme des résultats de la N-VA et du VB est hallucinante"

Il est sept heures du matin et Theo Francken entame ses premières interviews post-électorales. Ses yeux trahissent que la nuit a été courte. Pas comme en 2012, quand il est devenu bourgmestre de Lubbeek et qu'il a fêté sa victoire jusqu'à six heures du matin. Car, après la révélation des résultats des élections, il a conclu un nouvel accord administratif pour Lubbeek et a entamé des discussions pour un nouveau gouvernement provincial dans le Brabant flamand. Il y a de fortes chances que ce soit une coalition N-VA-Groen, et ce n'est guère une combinaison évidente.

...