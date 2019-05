Comment les théâtres fonctionnent-ils au quotidien ? A la veille des élections, Le Vif/L'Express s'est plongé dans les budgets, les difficultés et les espoirs d'un secteur où l'ensemble des subventions vient d'être remis à plat mais où les problèmes ne sont pas résolus pour autant.

Le 12 janvier 2017, le rapport final de la mission Kurt Salmon, analysant le fonctionnement du secteur théâtral en Fédération Wallonie-Bruxelles et sollicité par la ministre de la Culture d'alors, Joëlle Milquet (CDH), était présenté devant le parlement francophone. Salué par les uns, décrié par beaucoup, bouclé en relativement peu de temps (50 jours) et proposant des pistes " d'optimisation " parfois tirées par les cheveux, le rapport avait le mérite de dissiper un certain brouillard, une absence de repères. Sous la lumière crue des chiffres, plusieurs faits objectifs avaient de quoi étonner, voire choquer. En juillet de la même année, Joëlle Milquet passait la main à Alda Greoli (CDH aussi), qui se retrouvait avec la lourde tâche de négocier tous les contrats-programmes fixant les subventions, obligations et objectifs des acteurs du secteur pour la période 2018-2022. Aujourd'hui, à la veille des élections, quelle est la situation des théâtres et de ses artistes ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelles évolutions seraient souhaitables ?

