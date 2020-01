"L'Etat souhaite se défaire du Théâtre américain dans la plus grande loyauté fédérale possible. Il doit jouer la concurrence", a déclaré, en réponse à des questions parlementaires, le ministre en charge de la Régie des bâtiments, Koen Geens (CD&V).

Qui a ajouté : " Si un arrêté d'expropriation est pris par une autre autorité que l'autorité fédérale, la clause de concurrence est caduque et le bien est vendu à celui qui exproprie. " C'est-à-dire à la Ville de Bruxelles, où est situé le bien, vestige de l'Exposition universelle de 1958. Or, la Flandre le lui dispute. Toutes deux veulent en faire un pôle culturel. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), dit toutefois vouloir privilégier la concertation avec le Nord. " Nous sommes encore dans le dialogue. La Ville est au conseil d'administration du KVS (Théâtre royal flamand, à Bruxelles) et nous n'avons jamais manifesté la moindre volonté de le franciser... " Mais si le dialogue n'aboutit pas, il restera toujours l'arme de l'expropriation...M. La.