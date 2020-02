L'émission The Voice Kids, diffusée sur la RTBF, divise les députés francophones. La chaîne respecte-t-elle là sa mission de service public ? Le contrat de gestion de la RTBF interdit la publicité et le placement de produits dans des émissions pour enfants.

La députée Françoise Schepmans (MR) relaie les critiques de psychologues s'inquiétant de l'influence d'un tel programme sur les enfants (jusqu'à 14 ans) en cas d'élimination. La RTBF objecte qu'il s'agit d'un programme " destiné à un large public et mettant en scène des enfants, comme autrefois Jeunes solistes et Pour la gloire ". La chaîne, précise de son côté la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo), entoure cette émission de règles et de bonnes pratiques : accompagnement psychologique, retour au domicile assuré, interdiction des directs, des duels et des comptes Facebook individuels, etc.M. La.