Les touristes revenant des zones où les mesures contre le Covid-19 ont été renforcées seront testés et priés d'observer une quarantaine, a tweeté lundi soir le ministre flamand du Bien-être Wouter Beke, sur base de la décision du Risk Management Group (RGM). Juridiquement, ces mesures ne peuvent toutefois être imposées mais les autorités en appellent au civisme de la population.

Des foyers de contaminations au Covid-19 sont observés pour l'instant dans différentes régions d'Europe, notamment en Espagne et au Portugal, faisant craindre un scénario semblable à celui des vacances de carnaval où de nombreux Belges étaient rentrés au pays contaminés.

Ce lundi après-midi, le Risk Management Group a poursuivi ses discussions afin de voir quelles mesures adopter en termes de santé publique. Il a finalement décidé de considérer les Belges revenant de zones où des mesures plus strictes sont à nouveau imposées comme des contacts à hauts risques. "Ça signifie qu'ils devront se faire tester et être mis en quarantaine", a tweeté lundi soir Wouter Beke.

Zonet heeft RMG beslist dat reizigers die terugkeren uit gebied waar opnieuw verstrengde maatregelen gelden, op dezelfde manier bekeken zullen worden als hoogrisicocontacten. Dit betekent dat zij zich laten testen en in quarantaine gaan. — Wouter Beke (@wbeke) July 6, 2020

Dans le cadre du 'contact tracing', les contacts à hauts risques - qui ont passé plus de 15 minutes, à moins d'un mètre et demi de distance, avec un cas avéré de coronavirus - doivent se faire tester et rester 15 jours en quarantaine à leur domicile. La même chose sera désormais demandée aux touristes revenant des zones à risques.

Ces derniers seront testés une première fois au début de leur quarantaine puis sans doute une seconde fois, au moins neuf jours après leur retour et au minimum cinq jours après leur premier test. S'ils sont négatifs, leur quarantaine pourra être levée.

Juridiquement, ces mesures ne peuvent toutefois être imposées mais les autorités comptent sur le civisme de la population.

