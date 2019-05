Pas nette, la gestion des terres excavées en Wallonie ? Très réactive sur ce dossier, la Ville d'Andenne va attaquer le gouvernement wallon au conseil d'Etat. Dans son viseur : l'attribution d'une concession de services à l'ASBL Walterre, qu'elle accuse de conflits d'intérêt. Ses fondateurs démentent et présentent leurs garanties.

Où partent ces millions de tonnes de terres, souvent polluées, qui quittent les innombrables chantiers publics en Wallonie ? Par qui et à quel coût sont-elles traitées ? Et, surtout, comment s'assurer que les intérêts financiers des uns et des autres ne bafouent pas le respect de la législation en vigueur ? Des questions, Vincent Sampaoli, Premier échevin PS à Andenne et ex-député wallon, ne cesse d'en poser depuis des années, à la suite de mauvaises expériences sur plusieurs chantiers communaux. Cette fois, sa ville s'apprête à introduire un recours en annulation devant le conseil d'Etat à l'encontre d'une décision prise par le gouvernement wallon le 14 mars dernier : celle de confier "la gestion et la traçabilité des terres en Région wallonne" à l'ASBL Walterre, qui s'est constituée pour l'occasion au mois de janvier.

...