Ce dimanche, le temps sera globalement plus lumineux avec une alternance de périodes ensoleillées et de quelques passages nuageux pouvant donner lieu à une averse locale principalement en Ardenne et à la mer. En Ardenne, les champs nuageux seront plus nombreux et les averses pourront parfois avoir un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 ou 8 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Cette nuit, on prévoit quelques faibles averses (hivernales) dans le centre et la moitié est du pays où les températures au sol seront légèrement négatives. Des plaques de glace pourront donc se former sur les routes, déjà dans la soirée sur les hauteurs de l'Ardenne, ailleurs au sud du sillon Sambre et Meuse après minuit, et au nord du sillon Sambre et Meuse seulement à l'aube.

Lundi, le temps sera calme et sec. La journée débutera avec des bancs de brouillard locaux, éventuellement givrant et des nuages bas en de nombreux endroits. Cette grisaille restera parfois tenace surtout sur la moitié nord-ouest du pays. Sur la partie sud-est, les chances d'éclaircies augmenteront surtout dans l'après-midi et en soirée. Les maxima oscilleront entre 1 ou 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés à la mer. Le vent sera faible et variable.

