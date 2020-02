La tempête Dennis a causé pas mal de dégâts depuis samedi soir sur l'ensemble du plat pays. Une semaine après le passage de Ciara, les interventions des pompiers ont été de moindre ampleur et on ne déplore aucun blessé.

Des vents moyens de neuf Beaufort ont été mesurés, dimanche matin, au-dessus de la mer du Nord, au large des côtes belges. Les vents doivent en effet atteindre neuf Beaufort pour que l'on puisse parler officiellement de tempête.

L'Institut royal météorologique (IRM) avait émis une alerte jaune pour tout le pays dimanche, prévoyant des rafales de vent de 70 à 100 km/h. Et en effet, des rafales de vent jusqu'à 108 km/h ont été enregistrées à Uccle et Stabroek, et de plus de 100 km/h dans divers endroits du pays, en raison de la tempête Dennis.

Dans le même temps, le mercure a culminé à 16,4°C ce dimanche à Uccle, ce qui constitue un nouveau record pour un 16 février.

Le numéro 1722 du SPF Intérieur pour les interventions non urgentes des pompiers a été activé samedi soir. Il restera actif jusqu'à plusieurs heures après la fin des intempéries.

Depuis minuit, les pompiers de Bruxelles sont intervenus 85 fois dans la Région-capitale, pour des objets qui s'étaient envolés ou détachés. Ils ont également dû dégager 16 arbres déracinés. En Région bruxelloise, les parcs régionaux ont fermé leurs grilles dès samedi 18h00. Ils ne rouvriront que lundi matin, après inspection, nettoyage et sécurisation par les agents de Bruxelles environnement.

Par ailleurs, plusieurs installations de Bright Brussels, Festival of Light n'ont pas été présentées dimanche soir en raison de l'intensité du vent.

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) ont été appelés plus de 200 fois dimanche. La Ville de Namur avait fait fermer ses zones boisées, et ce jusque lundi matin. Un second arbre est d'ailleurs tombé dimanche vers 17h30 sur le halage du bord de Sambre, à Namur.

Les pompiers de la zone Dinaphi sont, eux, intervenus à une soixantaine de reprises depuis dimanche matin sur l'ensemble de la zone (Dinant-Philippeville), principalement pour des branches d'arbres à évacuer.

Dans la Basse-Sambre, les pompiers ont fait état d'une centaine d'interventions dimanche.

Les pompiers brabançons ont pour leur part enregistré plusieurs centaines d'appels dans la journée de dimanche, pour des arbres ou branchages encombrant les voiries ainsi que des tuiles et objets divers envolés. La région de Wavre a été particulièrement touchée. Dans l'est brabançon et à Nivelles, le nombre de demandes a été plus réduit.

Les pompiers de la province de Liège se disent eux débordés à la suite des appels, principalement pour des tronçonnages et des branches d'arbres à évacuer de la chaussée. Des vents qui peuvent créer des situations farfelues, comme au Palais des Congrès où les lettres disposées sur le toit du bâtiment, "G", "R", "E" et "S", ont été balayées par le vent, le rebaptisant "Palais des Con"...

Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, ont eux été sollicités plus de 80 fois.

Le dispatching de la zone de secours de Wallonie Picarde, lui, avait enregistré un peu plus de 200 sorties, essentiellement des câbles électriques couchés au sol et des arbres entravant les voiries. Un tronçon de l'autoroute A8 a d'ailleurs été fermé.

En province de Luxembourg, les pompiers sont intervenus à une quinzaine de reprises depuis la nuit de samedi à dimanche en raison de chutes d'arbres et de branches liées aux vents violents.

Au nord du pays, les pompiers de la zone de secours ouest du Brabant flamand ont été appelés à 300 reprises depuis samedi soir tandis que dans l'est de la province, les pompiers ont eu beaucoup de travail mais les dégâts sont limités, avec une cinquantaine uniquement pour les services de Tirlemont.

A Gand, les pompiers ont dû être déployés en masse pour intervenir sur un immeuble de 26 étages. Les garde-corps vitrés des terrasses menaçaient de tomber. Un périmètre de sécurité avait été dressé mais la situation est revenue à la normale vers 20h00. Les pompiers de la zone ont d'ailleurs dû intervenir 230 fois.

Dans la région d'Anvers, les pompiers ont reçu plus de 300 appels depuis minuit pour des dégâts concernant principalement des toitures ou de panneaux publicitaires.

Dans le nord de l'Europe, au Royaume-Uni, l'un des endroits où la tempête s'est fait la plus violente, plusieurs personnes ont dû être évacuées par bateau ou hélicoptère en raison d'inondations. Un nombre record de 600 avertissements concernant la montée des eaux, le vent et la pluie ont été émis au Royaume-Uni.

Par ailleurs, des centaines de vols ont été annulés durant le week-end, affectant ainsi des dizaines de milliers de passagers des compagnies Easyjet et British Airways, tandis que la circulation ferroviaire a été suspendue dans le sud du Pays de Galles.

L'Institut météorologique britannique (Met) a placé dimanche matin le sud du Pays de Galles en alerte rouge, le niveau d'alerte le plus élevé, ce qui équivaut à "des conditions météorologiques dangereuses" présentant "un danger de mort". Un homme a été retrouvé mort dans la ville d'Ystradgynlais, au sud du Pays de Galles, après être tombé à l'eau.

En France, jusqu'à 60.000 foyers ont été privés d'électricité en raison des intempéries, surtout dans le nord-ouest du pays, la région craignant en outre des vent allant entre 100 et 110 km/h dans l'intérieur des départements placés en vigilance orange vent.

Le week-end dernier, la tempête Ciara avait occasionné d'importants dégâts en Belgique mais les météorologues estimaient que Dennis pourrait se révéler encore plus dangereux, en raison des précipitations importantes qu'il allait générer sur certaines régions alors que les sols sont gorgés d'eau.

