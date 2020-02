Une partie de l'offre de trains P (trains qui circulent uniquement en heure de pointe) sera supprimée lundi matin en raison de la tempête Ciara, a indiqué la SNCB.

Lundi matin, 32 trains P devront être supprimés, a indiqué la SNCB. L'entreprise invite les voyageurs à se renseigner via l'un de ses canaux de communication: via son site internet, son application mobile ou dans les gares.

La mesure de limitation de vitesse des trains instaurée à 80 km/h sur le réseau et 160 km/h sur les trains à grande vitesse est désormais levée, annonce lundi vers 8h00 le gestionnaire du réseau Infrabel.

La SNCB et Infrabel avaient annoncé dimanche avoir limité la vitesse des trains à 80 km/h à travers le pays en raison des fortes rafales et de l'obscurité qui réduisait la visibilité des conducteurs.

